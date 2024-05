Fonte : 2anews di 29 mag 2024

Eventi a Napoli, cosa fare da venerdì 31 a domenica 2 giugno. Scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti, le ultime novità del cinema. Per questo weekend speciale sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 31 a domenica 2 giugno 2024 tra cui […].

Eventi a Napoli nel weekend dal 31 al 2 giugno | Gianni Fiorellino allo Stadio Maradona