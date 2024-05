Europee Morace | M5s? Di sinistra Lottiamo per i diritti messi a rischio da Meloni e la pace | le donne non possono essere guerrafondaie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La sua auto dirige verso Latina per l’ennesima tappa elettorale, ma la candidata Carolina, capolista per i Cinque Stelle nella circoscrizione Centro, ha molta voglia di parlare: “Mi conoscono tutti come giocatrice e allenatrice di calcio, ma io sono anche un avvocato. Sono una che studia. E se venissi eletta lavorerei sodo, glielo assicuro”. Perché è in campo? Per noia, narcisismo o altro? Perché era tempo di impegnarmi. Sono iscritta al Movimento dal 2022, e stimavo Giuseppe Conte. Gli scrissi anche una lettera per ringraziarlo del suo lavoro a Palazzo Chigi, ai tempi della pandemia. Devo ritrovarla, prima o poi. Si sente una 5Stelle a tutti gli effetti? Io condivido i valori del, perché mette al centro la persona e i suoi