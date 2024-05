Euro 2024 Tijjani Reijnders non convince solo il Milan | Koeman lo porta in Germania

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha convinto con la maglia dele per questol’ha convocato perinCon 36 presenze in Serie A, 3 goal e 4 assist si può dire senza ombra di dubbio chenella sua prima stagione alabbia convinto. Il centrocampista olandese è stato uno dei perni della mediana di Pioli e per questo non sorprende che il ct dell’Olandal’abbia convocato perin. Dopo essere stato inserito nella lista dei pre-convocati, infatti,è stato ufficialmente convocato e partirà alla volta dell’peo. Insieme a lui tanti altri giocatori di valore, da De Jong e Xavi Simmons fino al talento del Bayer Leverkusen Frimpong. L’unico altro giocatore di Serie A in lista è Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter.