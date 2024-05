Epidemie di pertosse | perché la pertosse è in aumento in diversi paesi?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ledi: un fenomeno in crescita inIl numero dei casi dista aumentando in diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Australia e Cina. Anche se gli Stati Uniti non mostrano incrementi significativi, nel 2024 si sono verificati alcuni focolai isolati, un evento annuale abbastanza comune. Cos’è laLa, nota anche come tosse convulsa, è un’infezione provocata dal batterio Bordetella, come riportato dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC). Il nome deriva dal caratteristico suono acuto che le persone emettono durante gli attacchi di tosse. Il batterio B. L'articolo proviene da News Nosh. .