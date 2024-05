Empoli mancano i tecnici di laboratorio | Senza rinforzi è blocco delle attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Il rischio è una paralisi estiva di alcuni importanti pezzi di servizi diagnostici della sanità pubblica. In particolare dei laboratori di analisi. Manca personale e quel poco che è in servizio è costretto a sobbarcarsi carichi di lavoro anche del 20 per cento in più rispetto agli scorsi anni. Il grido di allarme arriva dalla Fp Cgil Asl Toscana centro che, numeri alla mano, elenca tutte le criticità prefigurando uno scenario preoccupante. "L’ospedale di, insieme a quello di Ponte a Niccheri e Borgo San Lorenzo, sono quelli dove si prevedono drastiche riduzioni", annuncia il sindacato. Scendendo nel dettaglio nel presidio empolese mancherebbero tre unità. In servizio attualmente ci sono 21, di cui 4 con orario ridotto perché beneficiari della legge 104, e due in aspettativa.