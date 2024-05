"Eco museo Ardizio", presentato un progetto per valorizzare tutti i tesori del colle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si chiama "Eco" ildalla guida turistica pesarese Patrizia Bucci per la realizzazione di undiffuso capace dile peculiarità del, in cui sono presenti aree archeologiche, ricchezze naturalistiche e luoghi storici. "Da anni ascolto quelle che sono le aspettative che hanno i turisti quando vengono a Pesaro – dice Bucci – che scelgono il nostro territorio perché qui possono trovare tranquillità e quella bellezza composta da piccoli borghi, luoghi autentici, residenze storiche, un paesaggio che spazia dal mare alla collina ed anche prodotti genuini. Se ilSan Bartolo ha ricevuto giustamente il riconoscimento di riserva naturalistica ora è arrivato il momento di accendere i riflettori sull’, che può vantare aree archeologiche come la Necropoli di Novilara, ville storiche come Villa Guerrini e Villa Cattani Stuart, luoghi naturalistici di grande bellezza, come il bosco di San Nicola, ma anche locande storiche.