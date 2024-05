È caduto anche l’ultimo velo sulla svolta atlantica della destra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le polemiche di questi giorni sulle parole di Jens Stoltenberg riguardo alla possibilità per gli ucraini di usare le armi occidentali per colpire in territorio russo, fondate su un equivoco, ne hanno chiariti in compenso molti altri: facendo caderefavolaconversione atlantista, europeista, pragmatica e modernizzatriceitaliana, e illuminando lo statopolitica italiana nel suo complesso. Nell’intervista all’Economist del 24 maggio, il segretario generaleNato diceva infatti una cosa leggermente diversa da quella che la politica italiana gli ha attribuito, e soprattutto non la diceva a noi, ma agli americani (o perlomeno: anzitutto agli americani, sia pure senza nominarli). Stoltenberg si era limitato a spiegare che dal momento in cui il conflitto si è spostato su Kharkiv, in una zona cioè in cui la linea del fronte corrisponde di fatto al confine con la Russia, pretendere che gli ucraini non colpiscano oltre quel confine (come chiede l’amministrazione Biden) limita enormemente le loro possibilità di difendersi.