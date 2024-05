Domenica la Festa della Repubblica Tre i momenti celebrativi in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono tre iorganizzati dal Comune per celebrare la2 giugno. Il primo, alle 17 sullo scalone nell’androne del palazzo comunale, vedrà il sindaco Marco Panieri deporre una corona alla lapide dell’albo d’oro. Sarà esposto il gonfalonedi Imola, con la medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana. Interverranno i rappresentanti delle forze dell’ordine,polizia locale, delle associazioni d’arma e partigiane. Il secondo momento si svolgerà subito dopo, in piazza Matteotti, dove avrà luogo l’intervento del sindaco Panieri, seguito dalla cerimonia di consegnaCostituzione Italiana ai giovani cittadini imolesi che nel 2024 hanno compiuto o compiranno 18 anni. "Siete da tempo parte integrantenostra comunità e con la maggiore età diventate anche autentici protagonisti e corresponsabilivita pubblica – sottolinea il primo cittadino nella lettera di invito che ha fatto pervenire ai 659 ragazzi e ragazze imolesi che nel 2024 compiono 18 anni, per invitarli insieme ai loro famigliai –.