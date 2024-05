De Luca contro Meloni | Ha comunicato la sua vera identità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Napoli, 29 maggio 2024 – Continua il botta e risposta tra Vincenzo Dee Giorgia. Il presidente della Regione Campania, replicando alle parole rivoltegli dalla premier martedì in occasione della visita a Caivano (“Presidente De, sono quella stronza della. Come sta?”), ha detto: “Ho visto che laci ha tenuto a comunicare la sua nuova ee noi non possiamo che concordare ovviamente”.a De: “Sono ‘quella stronza’, come sta?”. Nuovo botta e risposta col governatore La premier Giorgiacon il governatore della Campania, Vincenzo De,alla fine della visita alla struttura sportiva di Caivano, 28 maggio 2024. ANSA/ UFFICIO STAMPA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO/ FILIPPO ATTILI ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK De, a margine di un convegno all'ospedale Cardarelli di Napoli, ha quindi spiegato di “aver appreso solo nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima.