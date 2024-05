Dal 29 maggio al 7 giugno Urbino città artistica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel capoluogo marchigiano, dopo il successo della ritmica, tocca oggi all’altra ginnastica assegnare i titoli del Campionato Nazionale CSI” Boom di presenze nella finale al Pala Carneroli fino a venerdì 7: in pedana 3.400 body; 11 regioni rappresentate nelle Marche, con 49 Comitati e 159 società sportive ciessine iscritte. Sette categorie e sei fasce di livello. Esercizi individuali e di squadra nella Ginnastica Insieme Volteggio-trave-corpo libero è la prima rotazione del Campionato Nazionale di Ginnastica, in cartellone adall’interno del PalaCarneroli. Saranno migliaia le esibizioni programmate nel corso della settimanaper assegnare, in base alle sei fasce di livello (Small, Medium, Large, Super A, Super B, Top Level) e alle 7 categorie per fasce di età, centinaia di medaglie.