Da Colle Aperto alla Curva Nord | in 50mila sulle strade di Bergamo per celebrare l’Atalanta

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Una festa indimenticabile per un trionfo che ha fatto entrarenella storia. Si stima che venerdì sera (31 maggio)dici saranno fino atifosi nerazzurri peril successo del 22 maggio a Dublino. Martedì la società ha comunicato che la modalità scelta è quella del bus scoperto che girerà in città, partendo da(di fronteMarianna) e arrivando finodel Gewiss Stadium. PasseràMura, poi in viale Vittorio Emanuele, via Roma, via Camozzi, piazzale Oberdan e viale Giulio Cesare, prima di terminare la sua corsa di frontePisani in piazzale Olimpiadi. Sui marciapiedi sono attese decine di migliaia di persone e proprio dato l’ingente numero la scelta è ricaduta su una festa itinerante.