Corriere dello Sport – Lazio Kamada ha deciso cosa fare | pesa il fattore Tudor

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 14:22:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:resta, alle sue condizioni. Il 30 maggio è domani, il futuro è iniziato ieri. Roberto Tukada e Manuel Ferrer, manager del giapponese, sono spuntati a Formello due giorni prima della deadline legata al rinnovo unilaterale. L’incontro è stato utile per gettare le basi per la permanenza del centrocampista. La volontà di, emersa nei giorni scorsi, è confermata: è pronto a restare, soprattutto conallenatore. L’ombra del Crystal Palace dell’ex tecnico di Daichi all’Eintracht, Oliver Glasner, sembra meno inquietante. Gli inglesi hanno tentato il giapponese con una ricca offerta. Per ora solo ascoltata. Finché non arriverà un accordo ufficiale con lasi dovrà tenere alta la guardia.