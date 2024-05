Conference stregata per la Fiorentina | l’Olympiacos alza il trofeo e spegne il sogno di Italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La beffa più grande, come l’anno scorso. Laperde la finale diLeague ad Atene e lo fa controche diventa la prima squadra greca a vincere unUefa. A mettere la firma sul trionfo è la rete del capocannoniere del torneo: El Kaabi, che beffa i viola al 116?. Una punizione pesantissima per Vincenzo, che rischia di salutare i viola con la seconda sconfitta in finale consecutiva e con una prestazione oggettivamente sotto le aspettative. Laè nervosa e contratta. Eppure l’esperienza sul prato verde non manca. All’AEK Arenaschiera un undici composto da otto giocatori che hanno iniziato la finale della scorsa stagione. Le novità sono Martinez Quarta, Arthur e Belotti, che la scorsa stagione perse con la Roma l’ultimo atto di Europa League contro il Siviglia di Mendilibar.