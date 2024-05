Concerto Metallica a Milano | la scaletta Come raggiungere l’ippodromo La Maura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il conto alla rovescia è terminato: questa sera, mercoledì 29 maggio 2024, oltre 70mila fans dei, un numero che spaventa qualcuno, si recheranno all'Ippodromo Snai Laper assistere aldal vivo che apre gli I-DaysCoca-Cola. Per James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo sarà il più grandein Italia anche per spazi, con l'iconica ‘snake pit’, la 'fossa dei serpentì’ ricavata al centro del palco per un piccolo numero di spettatori. Ad ‘aprire’ la serata, prima deldella band heavy metal più famosa del pianeta, il metalcore statunitense degli Ice Nine Kills e l'alternative metal dei Five Finger Death Punch., ladelIl 24 e il 26 maggio 2024 ihanno aperto il loro tour europeo all’Olympiastadion di Monaco, in Germania.