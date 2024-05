Come fare in modo che ogni parte di noi ritrovi la sua giusta collocazione quindi la sua funzione e la sua mobilità? Il grande ritorno dell' Antigym parla di questo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Abbiamo tutti una storia personale che è solo nostra e ci caratterizza in tutto. Questa storia si traccia momento dopo momento, passo dopo passo, e si trascrive automaticamente sul nostro corpo materiale,fossero le pagine di un libro. Così, abbiamo muscoli che usiamo fino allo sfinimento (quelli del contorno occhi), per esempio, a discapito di parti del corpo che teniamo atrofizzate o chiuse in un cassetto. O al contempo, viviamo vittime di posture non corrette o fastidiosi dolorini. L’mette tutti al loro posto. Più precisamente,del corpo; sia essa oberata di lavoro, tesa o totalmente dimenticata.di noi ritrova la suala suae, ciliegina sulla torta, la sua