Cielo nuvoloso e schiarite | le temperature si attestano sulle medie stagionali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Circolazione sullo scacchiere euro-atlantico atipica rispetto alla media degli ultimi 20 anni, caratterizzata da una portante alle alte quote nord-occidentale, mentre il campo barico al suolo risulta disturbato da centri di alta pressione alle alte latitudini. In questo contesto l’atmosfera sull’Italia permane leggermente instabile e nuovi impulsi perturbati raggiungeranno la penisola nel corso della seconda parte della settimana. Lesi mantengono in linea con i valori medi climatici per la terza decade di maggio. Ecco il meteo previsto a Bergamo e provincia nei prossimi giorni.