Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 29 maggio 2024

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 17 aprile, si occuperà deiche seguono. Finta Dua Lipa. Una lettera scritta poco prima della sua scomparsa rivela i sentimenti di Bonzi per la “finta Dua Lipa”. La conduttrice Federica Sciarelli svelerà il contenuto del trolley con cui l’uomo è partito. Manuela Murgia: dubbi sulla morte suicida La famiglia di Manuela, trovata morta in Sardegna, non crede al suicidio e chiede la riapertura delle indagini. In studio, si cercherà di capire con chi la ragazza avesse parlato al telefono prima di uscire e se l’anonimo che ha segnalato il corpo sia a conoscenza di qualcosa di più.