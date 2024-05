Chi è di destra non usa le posate e sbaglia i verbi | Michele Serra ecco il vero volto della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), in una lunga intervista a La Stampa, critica ferocemente Giorgia Meloni - che ha parlato dei "salotti radical chic" contrapponendoli al "popolo" che invece deciderà le elezioni europee - e più in generale la. "Devono essere salotti di dimensioni mai viste. Enormi, con migliaia di divani e poltrone. E champagne portato con le autobotti. L'inferiority complexnuovala spinge a ingigantire il nemico", attacca il giornalista. "Il problema è che mangiare con lee rispettare il congiuntivo basta e avanza per essere definito radical chic. La cosa va avanti da molti anni, nel corso dei quali non sono riusciti nemmeno a trovare un sinonimo decente. È preoccupante. Ma per loro", insiste. Meloni poi farebbe una campagna elettorale contro una parte di elettorato, "una specie di riedizione farsescalotta di classe.