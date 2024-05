C’han dato una castagna secca! | Aldo Spinelli e i 30 milioni cash nell’inchiesta di Genova

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024)per corruzione aballano 30di euro. Sono quelli che l’imprenditoresi vanta di aver ricevuto per la vendita del 4% del terminal al porto al fondo inglese Icon. E che potrebbero essere arrivati in tasca «con modalità diverse» rispetto a quelle usuali. E da qualcuno di cuinon vuole fare il nome. O almeno questo sembra dalle intercettazioni riportate oggi dal Corriere della Sera: «Tu pensa adesso il valore che prende l’azienda entrando questi qua. Perché questi portano volumi di lavoro quanto ne vuoi», dice a Paolo Signorini, arrestato con lui e Giovanni Toti. Icon, dice Sciò, dovrebbe riconoscergli un premio da 50. Madice anche altro: «a Iconuna barcata di soldi che tu non hai idea».