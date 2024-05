Cerri Nemo Milano | Registro Sla fondamentale in malattia eterogenea

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) – “I centri clinicisono dei centri multidisciplinari ad alta assistenza per i pazienti affetti a malattie neuromuscolari, in particolare dedicati ai pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (Sla), dove non è solo centrale l’assistenza dalla diagnosi alle fasi più terminali di, ma è anche” il ruolo “nella presa in carico die nella ricerca. IlSla si inserisce in questo contesto perché è un elementoper decifrare meglio la storia di naturale di unache rimane estremamentenelle sue modalità di presentazione e di evoluzione e che, pertanto, richiede alta attenzione e un approfondimento su quelli che sono, non solo i meccanismi, ma anche le modalità di presentazione”.