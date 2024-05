Caterina Maniaci | tutti pazzi per le ville sul lago d Como

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Come una bella foto che brucia in un inesorabile falò in cui è ritratta la favola dei Ferragnez, si dissolve anche la sagoma luminosa di Villa Matilda affacciata suldinel comune di Pognana Lario, che ora è in vendita. Con la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, termina anche il loro «sogno», così lo avevano definito sui social, quando avevano postato le prime foto dell'immobile acquistato sulle rive del. La bella villa, arredata con tanto dispendio di mezzi è in vendita tramite l'agenzia immobiliare Chiusano e la trattativa è riservata. Ma sembra che il valore si aggiri intorno ai 5 milioni di euro e che un vicino franceseche mal aveva digerito la popolarità chiassosa” della coppia - sia interessato all'acquisto per vivere in serenità i suoi soggiorni.