Catanzaro Noto incontra il Sindaco | il piano per il nuovo salto in avanti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilha concluso la sua splendida stagione di Serie B con l’eliminazione dai Playoff per mano della Cremonese. Un epilogo amaro per i tifosi che sognavano una possibile promozione sulle ali dell’entusiasmo ma che non cancella quanto di buono fatto in stagione. Al momento di trarre le somme stagionali il parere è positivo all’unanimità. Nelle ultime ore ildi, Nicola Fiorita, hato il presidente del club giallorosso, Floriano, accompagnato dal direttore generale Diego Foresti e dal direttore sportivo Giuseppe Magalini, per definire i prossimi obiettivi lungo il duraturo percorso di collaborazione tra l’amministrazione e la società. “Quello appena conclusosi è stato un campionato di B che ha visto ilraggiungere risultati prestigiosi, per molti versi sorprendenti, riuscendo a conquistare consensi e riconoscimenti quasi a tutti i livelli“, ha commentato ilFiorita.