Casa Italia Parigi 2024 Ensemble | arte architettura design Giochi Olimpici Parigi 26 luglio – 11 agosto 2024

(Di mercoledì 29 maggio 2024)In occasione dei XXXIIIin programma adal 26all’11il CONI ha scelto un luogo simbolo dell’Olimpismo per accogliere gli atleti dell’Team e i suoi ospiti:verrà allestita a Le Pré Catelan, una costruzione in stile Napoleone III immersa nel parco più vasto della città, il Bois de Boulogne, a pochi passi dagli Champs Élysées. Proprio in questo edificio, inaugurato nel 1856 e subito entrato nel cuore dei cittadini della Ville Lumière, la sera del 23 giugno 1894 si svolse la cena per celebrare la nascita deidell’era moderna voluta dal barone Pierre de Coubertin. (Agostino Iacurci,, progetto facciata Le Pré Catelan, Courtesy l’artista) (Render, Galleria 2, opere di Stalker, Tappeto volante, 2000 e Alberto Di Fabio, Vita Astrale, 2016) Percrea un forte legame simbolico e, al tempo stesso, concreto con il “Padre” delle Olimpiadi moderne e con la Francia, il Paese “fratello” più prossimo sin dai tempi dell’Impero Romano che attraverso la sua rivolta ha avviato un processo di coscienza dell’essere comunità e dei principi democratici.