(Di mercoledì 29 maggio 2024)non farà alcuno sconto al suo figlioccio il Duca di Westminster, Hugh Grosvenor, che il prossimo 7 giugno sposerà Olivia Henson. Per lui ladiper i nobili non cambia e solo i figli maschi avranno diritto a ereditare, malgrado sia stato modificato nel 2013 ladial trono con il Crown Act per favorire i figli di William e Kate Middleton. Recon il suo figlioccio Hugh Grosvenor, Duca di Westminster Al Royal Wedding dell’anno, quello tra Hugh Grosvenor, uno degli uomini più ricchi di Gran Bretagna che vanta legami strettissimi con la Famiglia Reale, andrà solo William. Il Principe del Galles è l’unico ad aver confermato la sua presenza, anzi sarà testimone dello sposo. In circostanze normali sarebbe stato accompagnato da Kate Middleton, ma come è noto la Principessa si sta curando contro il cancro.