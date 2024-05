Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

it la salvezza raggiunta con gli azzurri. . «Con Davide Nicola in panchina abbiamo fatto un grandissimo percorso. a giornata Liberato Cacace, giocatore dell’Empoli, ha voluto commentare così su calciomercato.it la salvezza raggiunta con gli azzurri. «Con Davide Nicola in panchina abbiamo fatto un grandissimo.

Cacace | Davide Nicola ha CAMBIATO COSI’ la MENTALITA’ dell’Empoli Sulla partenza di Parisi…