Buongiorno e Lukaku al Napoli? Rivelazione a sorpresa | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nonostante la stagione sia giunta al termine, ilè tra i club più attivi su diversi fronti. Le ultime sugli azzurri. La stagione deludente dellascia scorie pericolose nell’ambiente azzurro. La società lo sa, motivo per il quale sta già lavorando in vista della prossima annata. L’obiettivo principale è evitare problemi di qualsiasi natura, sia sul fronte tecnico che su quello gestionale. Infatti, in questa direzione, la prima scelta è rappresentata dall’ingaggio del nuovo allenatore. Quest’ultimo, con ogni probabilità sarà Antonio Conte, anche se non c’è ancora l’accordo definitivo. Il possibile neo allenatore azzurro ha tanta voglia di ripartire dopo i mesi di pausa. Inoltre, ha dimostrato di approvare pienamente il progetto di Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale l’accordo non è poi così lontano.