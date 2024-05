Buchmesse | Pd ‘da Sangiuliano imbarazzante ingerenza politica fuori da cultura’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – ?La decisione del commissario Mazza di assecondare il volere del ministrodi escludere Saviano dalla delegazione italiana allaè doppiamente: in primo luogo perché il commissario, nel rispetto della legge, dovrebbe operare nell?interesse del Paese e non di una parte; e poi, perché il ministro non dovrebbe entrare a gamba tesa stilando vere e proprie liste di autori non grati al governo?. Così la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, nel giorno in cui l?autore Sandro Veronesi ha dato forfait al governo dopo aver appreso dell?esclusione di Roberto Saviano dalla delegazione italiana alla. ?Ladeve restaredalla cultura ? sottolinea Manzi – questacontinua è dannosa e non è un caso che le più importanti istituzioni culturali internazionali, a partire dalla, siano in grande imbarazzo e parlino di ?caso Italia? così come lo sono gli istituti italiani di cultura nel mondo che il governo vorrebbe trasformare in strumenti di propaganda?.