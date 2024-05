Bridget Jones | Mad About The Boy nuove aggiunte al cast tra cui Isla Fisher e Nico Parker

Fonte : movieplayer di 29 mag 2024

Nico Parker e la star di 2 single a nozze, Isla Fisher, si sono unite al cast di Bridget Jones 4 insieme ad altri nomi noti. Gemma Jones e Jim Broadbent tornano a interpretare la mamma e il papà di Bridget. La star di 2 single a nozze Isla Fisher, Nico Parker (Dragon Trainer) , Josette Simon (Anatomia di uno scandalo) e Leila Farzad (Black Mirror: Joan is Awful) si sono uniti al cast di Bridget Jones: Mad About the Boy, che debutterà il giorno di San Valentino del prossimo anno nelle sale cinematografiche internazionali e su Peacock negli Stati Uniti.

