Booking frode della prenotazione annullata | come funziona e come difendersi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’estate è alle porte e molti hanno già organizzato le proprie vacanze. Questo periodo dell’anno rappresenta un’occasione d’oro per i truffatori che approfittanodistrazione e dell’entusiasmo di chi viaggia. Tra le varie frodi online, alcune sfruttano il nome e il logo di piattaforme riconosciute per ladi alloggi,e AirBnb, per ingannare le vittime.il meccanismo, attraverso il suo portale, avverte gli utenti sui potenziali rischi di phishing e offre suggerimenti suriconoscerli e. La truffaè difficile da individuare, ma riconoscerla è fondamentale per evitare di cadere nel tranello. Il raggiro comincia con un messaggio inviato nella chat del sito di prenotazioni, informando l’utente di una possibile cancellazionea causa di un pagamento rifiutato.