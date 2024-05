Bocchino gela Celestini ossessionato dal fascismo | lo vedi ovunque forse perché a sinistra non avete un leader video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il match (ormai diventato praticamente un appuntamento quasi settimanale) tra Italoe Ascaniosi aggiorna all’incontro di ieri sera negli studi di La7 presidiati da Giovanni Floris con diMartedì. L’argomento di giornata è, neanche a dirlo, il “saluto” in quel di Caivano tra la premier Meloni e il governatore campano De Luca che per 24 ore (e non solo) ha terremotato il campo del politicamente corretto tanto caro alla. Così, quando in studio, chiamato a commentare i fatti, interviene l’autore e attore teatrale romano, aedo militante del mainstream, si innesca il detonatore per altre deflagrazioni. Contraccolpi cheintercetta e neutralizza, finendo per mettere a tacere il verboso interlocutore. Scintille in tv tra: il terreno dello scontro è il solito “allarme” Il leitmotiv è sempre lo stesso: e poco importa al menestrello dellase per intonarlo nella giornata della rinascita di Caivano e dell’incontro-scontro tra premier e governatore si parte da lontano e si fa un giro lunghissimo per tornarci su “a bomba”.