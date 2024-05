Blitz contro il lavoro nero. Stop a due stand in fiera. Sanzioni per migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) SANSEPOLCRO Lavoravano in, senza quindi regolarizzazione della posizione e così i titolari si sono beccati delle multe che hanno raggiunto in totale la salata cifra di 26mila. Non ci sono andati leggeri i tecnici dell’Ispettorato territoriale deldi Arezzo, impegnati lo scorso fine settimana in una serie di servizi ispettivi che hanno interessato il settore dei pubblici esercizi in occasione di un evento fieristico tenutosi in Valtiberina. Nel corso delle verifiche eseguite, sono stati effettuati quattrolli a campione tra glipresenti, per un totale di 15 lavoratori verificati, ma tre di essi sono stati pizzicati perché irregolarmente occupati, quindi "in", con conseguente applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato nei confronti di due esercizi di ristorazione.