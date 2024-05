Bielorussia, sospeso Trattato su forze convenzionali in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il presidente dellaAlexander Lukashenko ha firmato la legge sulla sospensione delsullearmatein. Il documento - informa l'agenzia Interfax - è stato pubblicato sul Portale giuridico nazionale della Repubblica. Lo scorso aprile, Lukashenko ha accettato di presentare al parlamento il disegno di legge "Sulla sospensione delsullearmatein". Il documento è stato successivamente approvato dal parlamento bielorusso. Nell'agosto 2022 la Repubblica Ceca ha notificato la sospensione degli obblighi derivanti dalnei confronti della. Nel marzo 2023 una decisione simile è stata presa in Polonia. In risposta ai passi ostili della Polonia e della Repubblica Ceca in, nell'ottobre 2023 è stata adottata la legge "Sulla sospensione delsullearmateinin relazione alla Repubblica di Polonia e alla Repubblica Ceca".