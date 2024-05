Basket Venezia la terza rimonta è quella buona Battuta Bologna e si va a gara-4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si è appena conclusa al Taliercio-3 delle semifinali di Serie a die sul parquet veneto sono scese in campo la Reyere la Virtus. Per gli ospiti il primo match point per conquistare la finalissima, mentre per i padroni di casa è già sfida da dentro o fuori, con l’obbligo di vincere per allungare la serie. Ecco come è andata. Parte ancora una volta fortissimo la Virtus, che con Ante Zizic mette in difficoltà la difesa die piazza un primo parziale di 7-0. Tessitori riporta i padroni di casa sul -3, ma ancora una volta sono gli emiliani a dare una nuova spallata, ancora con uno Zizic implacabile, che tra campo e lunetta raggiunge velocemente la doppia cifra. Fatica in difesae non trova canestri in attacco, conche così scappa via e chiude il primo quarto sul 29-16.