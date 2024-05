Basket playoff Serie A | Venezia rimonta vincente Bologna cade in gara 3

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – In3 di semifinalel’Umana Reyer supera per 78-73 la Virtus Segafredoe riapre laportandosi sul 2-1 dopo le iniziali due sconfitte arrivate in terra emiliana. Ancora una volta è risultata decisiva la capacità di reazione della formazione veneta che, dopo aver sfiorato il colpaccio nei precedenti ottanta minuti, è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio grazie ad un secondo tempo da 40-24 nel parziale e che ha visto De Nicolao e compagni ribaltare una situazione che si era messa su binari negativi. Top scorer della serata è Jordan Parks autore di 19 punti. Sulla sponda felsinea non bastano i 17 di Shengelia. Venerdì si tornerà ancora sui legni del Taliercio per4. Shengelia e compagni dilapidano un vantaggio di quindici lunghezze Coach Banchi lancia immediatamente due novità nello starting five virtussino con le scelte di Awudu Abass ed Ante Zizic.