Bartolini al Seminario della Nazionale Giovanile FIJLKAM e Filippo Caraccia alle Finali Nazionali

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L'Aquila - Francescodel CPGA Karate alin preparazione per i Campionati Mondiali Giovanili WKF eDal 31 maggio al 2 giugno si svolgerà ad Ostia presso il Centro Olimpicoildi kata riservato agli atleti in preparazione ai Campionati Mondiali Giovanili WKF di karate specialità kata, che rappresentano la massima espressione tecnica del karate intercontinentale ponendosi come la competizione più importante per la classe. L’atleta Francescodel Centro PolisportivoAquilano – Karate parteciperà aldove verranno selezionate ednate le squadre che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Giovanili.