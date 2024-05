Baby gang a Treviso 5 minorenni arrestati | rapinavano i coetanei all’uscita della scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 0224 – Cinqueper rapina, colpi messi a segno suiabbordatio alla fermata dei mezzi pubblici. Felpe, cinture e scarpe griffate nel mirinotrevigiana finita nella rete dei carabinieri. Dopo un’accurata indagine, coordinata dalla procura del Tribunale per idi Venezia, i carabinieri hanno arrestato i cinque ragazzini, ritenuti i presunti autori delle rapine commesse nel centro dinei mesi scorsi. Città ‘ostaggio’ delle: i precedenti Non si tratta di casi isolati, segno di un malessere profondo dei giovani. Lo scorso aprile, sempre nel centro di, un turista fu aggredito da due ragazzini di 15 e 17 anni. Fu un pestaggio in piena regola, il 50enne fu “massacrato", preso a pugni e colpito in testa con un bidone.