Ascolti tv film cult contro intrattenimento | ‘Pretty woman’ sfida ‘Il volo – Tutti per uno’ | Chi ha vinto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024)tv martedì 28 maggio 2024, chi hala gara deglitelevisivi? È proseguita anche ieri sera la consuetatelevisiva, che ha visto come sempre in prima linea Rai e Mediaset. Vediamo i risultati e i dati in merito a share e auditel. Ilper uno – su Canale 5 – ilcorrieredellacitta.comPer il lunedì sera la Rai ha scelto di mandare in onda uncon Julia Roberts e Richard Gere, mentre Mediaset fa affidamento sul programma di‘Ilper. Cosa è successo dunque nella fascia prime time ieri sera? Si è riproposta anche ieri sera infatti ladeglitv tra le principali reti generaliste della nostra televisione: ad ogni modo la domanda è sempre la stessa: ‘Chi hala gara di?’.