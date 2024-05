Apre a Roma la Maison Citroen

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo il successo delle inaugurazioni a Milano, Bologna e Catania, ha aperto ieri ail nuovo flagship urbano di Citroën, nel cuore pulsante della capitale: “LaCitroën” all'interno dello store COIN diTermini rappresenta un'espressione moderna e sofisticata del design e dell'ospitalità nel mondo dell'automotive, e un'esperienza d'acquisto che unisce gli aspetti fisici e quelli digitali.Citroën è concepita come un luogo dove l'identità e valori fondanti del brand come audacia e comfort prendono vita in un ambiente che unisce l'accoglienza di una casa con l'innovazione digitale. Situata nella vivace stazioneTermini, questo spazio si integra perfettamente nel tessuto urbano, diventando una finestra sul mondo di Citroën e sulle sue ultime innovazioni.