Anche i tedeschi sbagliano | vietato fare un festival senza Saviano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ma che paura, che tremori! La libertà in Italia è in pericolo, signora mia. Che sia stato chiuso sine die il Parlamento? Che torme di funzionari statali stiano facendo irruzione nelle redazioni dei giornali critici sul governo, apponendo sigilli all'ingresso, un po' come accade a Hong Kong? No, nient'affatto. La democrazia italiana è in pericolo perché Robertonon è presente nella lista di scrittori che l'Italia, ospite d'onore, porterà alla Buchmesse di Francoforte. L'asdell'autore di Gomorra, ben noto peri suoi «corpo a corpo» verbali con il governo di centrodestra, ha suscitato ovviamente delle polemiche. In conferenza stampa, un giornalista tedesco ha chiesto a Mauro Mazza, commissario del governo, per quale motivo fosse proprio quello scrittore non fosse compreso.