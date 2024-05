All eyes on Rafah | l’appello social per fermare il dramma palestinese

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Allon. Poche parole, si contano sulle dita di una mano. Una frase scritta a caratteri cubitali, per attirare immediatamente l’attenzione. In inglese, ovviamente. La lingua universale, che accomuma. E anche se non tutti lo masticano, in questo caso è impossibile fraintendere. Il significato è chiaro, semplice, e dunque potente: Allon. Tradotto: “Tutti gli occhi su”. E’ lo slogan che, nelle ultime ore, sta circolando sulle stories Instagram, condiviso (per ora) da oltre 22 milioni di persone. Chiunque può fare proprio quello slogan, toccando il semplice tasto “Tocca a te” sulle stories di qualcun altro. La catenaè partita a seguito del raid israeliano che ha colpito il campo profughi di, causando oltre 40 morti (tra cui donne e bambini) e quasi 200 feriti a, ovvero la città in cui si sono rifugiati oltre 1 milione di palestinesi per fuggire dall’orrore di Gaza.