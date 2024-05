A pensar male… E cercare di capirne il movente persino arduo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le generazioni che verranno, prima ancora di rimboccarsi le maniche, avranno già un bel daffare per prepararsi a farlo. Come se si trattasse di una premessa da accettare senza la possibilità di opporsi, esse dovranno dedicare buona attenzione allo status quo ante del testimone che avranno preso in consegna. Tanto nel tentativo di comprendere come abbiano potuto agire quanti li hanno preceduto per lasciare loro il mondo in condizioni a dir poco disastrate. È probabile anche che il passaggio del testimone dalla generazione attuale a quella che le subentrerà si sia già avviato, seppure in sordina. Diversi sono i segnali che vanno evidenziandosi in tal senso, con manifestazioni non gradite ai più. Le proteste di persone, anche non più giovani, che a ogni piè sospinto, riferendosi a tutto quanto si riesce a vedere a occhio nudo, danno l’idea di un prossimo ritorno più che all’ antico, al passato prossimo.