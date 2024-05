Willy Branchi il corpo martoriato e l’ipotesi Forzati | la prima puntata del nostro podcast

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Ferrara, 28 maggio 2024 – Un soggetto ritenuto “instabile e pericoloso”, afflitto da patologie psichiatriche e pesantemente dipendente dalla droga. Un uomo – oggi sessantenne – riguardo quale, nonostante vivesse in un paesino della sponda veneta del Po, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la presenza a Goro nel periodo dell’omicidio di Vilfrido ‘. Ilin 8 puntate Un dettaglio non secondario, cristallizzato anche grazie ad alcune importanti testimonianze. Quella che conduce a quella persona è l’ultima pista (forse quella definitiva?) che procura e carabinieri stanno seguendo per risolvere un giallo che da più di trent’anni avvolge con la sua cappa di mistero il paese sulla Sacca. È intorno a quell’uomo, già noto per aver tentato di uccidere nel sonno il suo stesso padre all’inizio degli anni ’90 e oggi indagato per concorso in omicidio insieme ad altre due persone, che gli inquirenti stanno cercando di stringere il cerchio.