Votare Berlusconi anche da morto | la grottesca strategia di Forza Italia

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag – Silviopresidente eterno di? Non ancora, ma se le impostazioni del partito dovessero proseguire in modo similare le differenze con Kim Il Sung della Corea del Nord (per citare l’esempio più clamoroso) si assottiglierebbero notevolmente. Questo per l’incredibile (è il caso di definirla così)del partito fondato dal defunto Cavaliere in prossimità delle elezioni europee, come riportato sull’Huffington Post.presidente eterno didapure daL’Huff titola sarcasticamente: “Silvio è vivo e lotta insieme a noi”. Ed è difficile non assecondare la burla, perché l’idea di quei geniacci di dirigenti azzurri è un autogol di quelli pesanti, probabilmentefrutto di un movimento allo sbando, destinato all’estinzione dopo la morte della sua unica ragione di esistenza, ovvero il suo fondatore, e che per questo le tenta letteralmente tutte pur di mantenersi vivo.