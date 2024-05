Volpi Rai Sport | Sarà un’estate 2024 di grande sport in chiaro

(Di martedì 28 maggio 2024) Iacopoha rilasciato all’ANSA un’intervista nella quale ha parlato degli eventi di Raiin vista dell’estate. “C’è stataattenzione da parte dell’azienda per un settore dove comunque sono necessari investimenti importanti. Abbiamo fatto ottimi ascolti con il Giro d’Italia. Nonostante si sapesse già al secondo giorno chi l’avrebbe vinto, abbiamo recuperato … L'articolo proviene dain TV. .

Piero Volpi , responsabile dell’area medica dell’Inter, ha commentato ai microfoni de ‘La politica nel pallone‘ in onda su Radio Rai Gr Parlamento quanto accaduto a Evan N’Dicka durante Udinese-Roma: “Potrebbe essersi trattato di traumi al torace , una forma di stress eccessivo. Ad oggi i giocatori ... sportface

“Clamoroso al Cibali!”. Ai piani alti di viale Mazzini si starebbe valutando di prorogare fino a fine anno la direzione di Rai Sport a Jacopo Volpi . Il noto giornalista, prossimo alla pensione, avrebbe così la possibilità di seguire Tutti gli appuntamenti Sport ivi dell’estate, come gli Europei di ... ilgiornaleditalia

“Clamoroso al Cibali!”. Ai piani alti di viale Mazzini si starebbe valutando di prorogare fino a fine anno la direzione di Rai Sport a Jacopo Volpi . Il noto giornalista, prossimo alla pensione, avrebbe così la possibilità di seguire Tutti gli appuntamenti Sport ivi dell’estate, come gli Europei di ... ilgiornaleditalia

Volpi, 'grande estate di sport in Rai, con qualche sogno' - volpi, 'grande estate di sport in Rai, con qualche sogno' - Il direttore di Rai sport Jacopo volpi si appresta a vivere un'estate piena di competizioni sulla tv pubblica, ma intanto, in un'intervista con l'ANSA, ricorda quanto già realizzato negli ultimi mesi. ansa

Anche il trio atomico Zola-Suazo-Esposito e i bomber Acquafresca e Pavoletti al Chia Laguna - Anche il trio atomico Zola-Suazo-Esposito e i bomber Acquafresca e Pavoletti al Chia Laguna - Da giovedì 30 maggio, alle 15, sino a sabato 1° giugno , il Chia Laguna resort ospita la terza edizione dell’evento dedicato a Giampiero Galeazzi. sport.tiscali

Equitazione: prima col suo pony al concorso piazza di siena. Trionfo per la giovane amazzone Volpi - Equitazione: prima col suo pony al concorso piazza di siena. Trionfo per la giovane amazzone volpi - Iole volpi e Juan David Benedetti Barberi del centro ippico Tirnanog trionfano a Piazza di Siena. Iole vince due gare con Chexter de Bennes, mentre Juan si piazza al quarto posto con Cavanta Weering e ... msn