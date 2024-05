Vitello Tonnato | un capolavoro della cucina italiana

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Il: un piattotradizione piemontese, un unione tra la carne die la buonissima salsa tonnata Ilè uno dei piatti più iconici, originario del Piemonte. Questo piatto rappresenta una perfetta armonia tra la delicatezzacarne die il sapore decisosalsa tonnata. La sua origine risale al XVIII secolo, quando lapiemontese iniziò a sperimentare l’uso del tonno in combinazione con carni fredde. Oggi, ilè un piatto apprezzato non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, grazie alla sua semplicità e al suo gusto raffinato. Origini e tradizione Le origini delsono avvolte nel mistero, ma si ritiene che questo piatto sia nato nelle cucine nobiliari del Piemonte.