Una vetrina sulla cucina di qualità Al Castello La Toscana in bocca Tra ospiti d’eccezione e convivialità

(Di martedì 28 maggio 2024) Tradizione e modernità,disi uniscono aldell’Imperatore per il ritorno a Prato ad un anno di distanza de "Lain". La manifestazione, promossa da Confcommercio e Fipe Pistoia e Prato nell’ambito di Eat Prato con il contributo della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, è in programma il 7 e l’8 giugno dalle 19 alle 24 e si inserisce nel circuito di, il progetto sul turismo enogastronomico della Regione volto a valorizzare la ristorazione di. Ed è questo l’obiettivo anche dellain, che un mese fa ha fatto tappa a Pistoia (dove è andata in scena la settima edizione) richiamando una grande partecipazione di pubblico. L’auspicio è che possa succedere lo stesso anche a Prato, alla luce pure di quanto accaduto lo scorso anno, quando l’iniziativa fece registrare oltre 2mila visitatori e una raccolta solidale di quasi 12mila euro per la causa benefica della Fondazione Ant.

Nelle zone popolari di Roma, le invettive contro la gentrification si fanno a suon di scritte sui muri - alcune fanno sorridere per la verità – del tipo “non diventeremo il vostro Pigneto ”, a indicare la visione diffusa e distorta di un quartiere che, perso il proprio tessuto originario degli ... gamberorosso

Bambù: il materiale green per la tua casa - Questa qualità garantisce che siano una scelta sicura e igienica sia per la preparazione che per il ... Con il loro aspetto naturale e terroso, completano facilmente qualsiasi arredamento della cucina. ... obiettivobenessere.tgcom24

Amazon celebra l'artigianalità italiana, al via i Made in Italy Days - Dalla cucina, con specialità culinarie, vini e liquori, al mondo della casa e dell'arredamento, ... incluse sia le aziende che vendono tramite Amazon Marketplace in qualità di partner di vendita terzi, ... ildenaro