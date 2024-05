Una bici in movimento colpita dallo sportello dell’auto parcheggiata

(Di martedì 28 maggio 2024) Il più classico degli incidenti tra un’auto in sosta e un ciclista: laletta inche vienecolpito. E’ accaduto ieri mattina tra i posteggi e la pista ciclabile del lungomare sud di Porto San Giorgio e ad avere la peggio è stato un 85enne del posto che, a seguito della caduta, ha riportato un forte trauma cranico dopo aver battuto la testa sull’asfalto. L’incidente si è verificato ieri mattina poco dopo le 10.30, all’altezza della scuola "Canossiane". Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che viste le condizioni dell’anziano, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ciclista è rimasto sempre cosciente, ma è stato ugualmente trasportato all’ospedale regionale "Torrette" di Ancona dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Lesioni al midollo, “cellule staminali per migliorare la sensibilità e il movimento”. Lo studio su Nature - Lesioni al midollo, “cellule staminali per migliorare la sensibilità e il movimento”. Lo studio su Nature - Due dei tre pazienti con lesioni complete della colonna vertebrale toracica, che non avevano alcuna sensazione o movimento al di sotto del punto ... Lo hanno riferito i funzionari regionali delle ... ilfattoquotidiano

Colpita da proiettile in auto, morta la donna - colpita da proiettile in auto, morta la donna - È morta l'anziana centrata da un colpo di pistola mentre era in auto con un'amica ieri pomeriggio alla periferia di Roma. La polizia ha trovato cinque bossoli a terra. L'ipotesi è che siano stati ... ansa