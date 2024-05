Trapani-Fortitudo Bologna in tv | programma orario e diretta gara-1 finale playoff Serie A2 2023 2024 basket

(Di martedì 28 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-1 delladeidellaA2di. Comincia il testa a testa che vede affrontarsi la formazione che aveva dominato il Tabellone Verde nella stagione regolare e quella che aveva chiuso al secondo posto il Tabellone Rosso. pronostico della vigilia rispettato, quindi, per entrambe le squadre, pronte a dare vita a unada seguire col fiato sospeso. I siciliani arrivano all’appuntamento dopo aver perso solo una partita, ai quarti contro Piacenza, mentre in semiè arrivato il netto dominio su Verona. Percorso netto, invece, per la, che ha superato con un doppio 3-0 Treviglio e Rieti. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 1 giugno.

