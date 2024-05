The Northman | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024) Con iThe Witch e The Lighthouse, il regista Robert Eggers si è affermato come uno dei cineasti più interessanti del momento, con una forte visione autoriale e la capacità di costruire ogni suo progetto con una cura e un’attenzione ai dettagli particolarmente lodevoli. In attesa di vedere questo Natale il suo nuovo lungometraggio, Nosferatu, il suo terzo lungometraggio, The(qui la recensione), non è stato da meno in termini di ricostruzioni storiche e mitologiche. Per questoEggers ha infatti collaborato con degli storici e ha svolto una meticolosa ricerca sul periodo dei vichinghi, per rendere le scenografie, i costumi e gli oggetti di scena il più autentici possibile, tornando al tempo stesso a un periodo precedente all’influenza del cristianesimo sulla cultura vichinga.