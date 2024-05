(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Ladi Piazza della Loggia è una ferita mai cicatrizzata della nostra democrazia. A 50 anni da quel vile attentato rimane intatto ildi chi perse la vita per mano della violenza neofascista. Unche con il trascorrere del tempo si è fatto monito, affinché il Paese non cada più vittima dell?odio e di rigurgiti eversivi”. Così Giuseppesu twitter. L'articolo CalcioWeb. .

Rom, 23 mag. (Adnkronos) - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si sta recando in Sicilia . Alle 16,15 sarà a Palermo dove parteciperà al corteo unitario in ricordo della strage di Capaci (Piazza Pretoria davanti alla facoltà di giurisprudenza). Successivamente parteciperà ad un ... liberoquotidiano

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2024 In occasione dell'anniversario della Strage di Capaci , il vicepresidente della Camera dei Deputati Mulé ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Falcone e delle vittime dell'attentato operato d Alla mafia il 23 maggio 1992. ... iltempo

Strage Brescia: Conte, 'ferita ancora aperta, ricordo sia monito' - strage Brescia: Conte, 'ferita ancora aperta, ricordo sia monito' - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La strage di Piazza della Loggia è una ferita mai cicatrizzata della nostra democrazia. A 50 anni da quel vile attentato rimane intatto il ricordo di chi perse la vita per ... lanuovasardegna

Piazza della Loggia, Mattarella: «Barbaro atto di terrorismo, dopo ci fu risposta determinata contro atti eversivi» - Piazza della Loggia, Mattarella: «Barbaro atto di terrorismo, dopo ci fu risposta determinata contro atti eversivi» - Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Brescia in occasione della commemorazione della strage di piazza della Loggia 50 anni fa. Il presidente ha ricordato «la risposta della ... quotidianodipuglia

Piazza Loggia, Mattarella: “Oggi la Repubblica Italiana è Brescia” - Piazza Loggia, Mattarella: “Oggi la Repubblica Italiana è Brescia” - “L’Italia oggi abbraccia Brescia nel comune ricordo dei suoi martiri. Non saranno dimenticati, perché il loro ricordo continua a suscitare impegno per la libertà, per la pace, per la democrazia”. Con ... elivebrescia.tv